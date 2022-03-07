29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Російський гімнаст-провокатор програв українцю та з'явився на нагородження зі знаком армії-агресора

11:13 7 березня 2022
нагородження

На етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі (Катар) вибухнув скандал. Росіянин Іван Куляк, який завоював без прапора та гімну бронзову медаль, влаштував провокацію, з'явившись на церемонії нагородження з літерою Z (маркування на військовій техніці окупантів РФ) на грудях.

Подвійно приємно, що золоту медаль етапу Кубка світу у цьому виді програми (змаганнях на паралельних брусах) виборов 18-річний українець Ілля Ковтун, який сенсаційно став у жовтні 2021-го призером чемпіонату світу в Японії.

«Ви, звичайно, вибачте, але нехай росіяни не кричать, що спорт поза політикою! Вітаю нашого хлопця, усі на своїх місцях. Слава Україні!» — прокоментував ситуацію український олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

До речі, Міжнародна федерація гімнастики, шокована витівкою Куляка, вже відкрила із цього приводу дисциплінарне розслідування.

Додамо, що на етапі Кубка світу в Досі наші гімнасти вибороли шість нагород: Ілля Ковтун здобув повний комплект медалей, Назар Чепурний — «срібло», а Даніела Батрона — «срібло» та «бронзу».

При цьому 15-річна гімнастка із Здолбунова Рівненської області Батрона, накинувши на плечі прапор України, відмовилася стояти на одному п'єдесталі пошани із суперницями з країни-агресора. Розумниця!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Валя Семеренко після вторгнення Росії назвала рідну Сумщину територією пекла.

Фото Gymternet, Instagram

1123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

У Путіна хочуть Бойка у прем&#39;єри, Зеленський відмовив,&nbsp;— Грозєв

У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

водоканал

Столиця може залишитися без води: «Київводоканал» звернувся до киян

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.