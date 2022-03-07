Російський гімнаст-провокатор програв українцю та з'явився на нагородження зі знаком армії-агресора

На етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі (Катар) вибухнув скандал. Росіянин Іван Куляк, який завоював без прапора та гімну бронзову медаль, влаштував провокацію, з'явившись на церемонії нагородження з літерою Z (маркування на військовій техніці окупантів РФ) на грудях.

Подвійно приємно, що золоту медаль етапу Кубка світу у цьому виді програми (змаганнях на паралельних брусах) виборов 18-річний українець Ілля Ковтун, який сенсаційно став у жовтні 2021-го призером чемпіонату світу в Японії.

«Ви, звичайно, вибачте, але нехай росіяни не кричать, що спорт поза політикою! Вітаю нашого хлопця, усі на своїх місцях. Слава Україні!» — прокоментував ситуацію український олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

До речі, Міжнародна федерація гімнастики, шокована витівкою Куляка, вже відкрила із цього приводу дисциплінарне розслідування.

Додамо, що на етапі Кубка світу в Досі наші гімнасти вибороли шість нагород: Ілля Ковтун здобув повний комплект медалей, Назар Чепурний — «срібло», а Даніела Батрона — «срібло» та «бронзу».

При цьому 15-річна гімнастка із Здолбунова Рівненської області Батрона, накинувши на плечі прапор України, відмовилася стояти на одному п'єдесталі пошани із суперницями з країни-агресора. Розумниця!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Валя Семеренко після вторгнення Росії назвала рідну Сумщину територією пекла.

Фото Gymternet, Instagram

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