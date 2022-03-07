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Спорт

Українка Оксана Шишкова стала дворазовою чемпіонкою зимових Паралімпійських ігор у Пекіні

14:02 7 березня 2022
Оксана Шишкова

У Пекіні продовжуються зимові Паралімпійські ігри-2022, на яких до 13 березня розіграють 78 комплектів медалей.

Як відомо, збірна України після завоювання семи нагород у перший змагальний день другого на п'єдестал пошани не піднімалася. І ось у понеділок, 7 березня, наші паралімпійці поповнили свою колекцію нагород ще одним, четвертим, золотом.

Дворазовою чемпіонкою зимової Паралімпіади-2022 стала харків'янка Оксана Шишкова, яка в дуеті з гайдом Андрієм Марченком випередила всіх своїх слабозорих суперниць у лижній гонці на довгу дистанцію класичним стилем (раніше у неї був чемпіонський титул у біатлоні).

Оксана Шишкова та її гайд Андрій Марченко на найвищому ступені п'єдесталу пошани Пекіна-2022

Додамо, що тепер у колекції 30-річної спортсменки 12 (!) нагород Паралімпіад. У Сочі-2014 Оксана Шишкова видобула чотири «бронзи», а у Пхенчхані-2018 — два «золота», три «срібла» та 1 «бронзу».

Після трьох днів змагань Україна з вісьмома медалями (4 «золота», 3 «срібла» та 1 «бронза») посідає у загальнокомандному заліку (за кількістю перших місць) друге місце поступаючись Китаю (7−8-10) та випереджаючи Канаду (4−2-6).

Нагадаємо, що Україна на змаганнях у Піднебесній представлена 29 паралімпійцями та гайдами у двох видах спорту — лижних перегонах та біатлоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на літній Паралімпіаді Україна виборола 98 медалей і посіла шосте місце у загальному заліку.

Фото paralympic.org.ua

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