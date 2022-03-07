«Всі наші сльози та біль повернуться гребаним оркам»: Роман Зозуля надсилає допомогу з Іспанії

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Роман Зозуля, який емоційним постом відреагував на визнання Росією суверенітету «ЛДНР», продовжує допомагати своїй рідній країні з Іспанії.

«Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників, — написав форвард „Фуенлабради“ на своїй сторінці у фейсбуці. — Ми нарешті подолали всі бюрократичні перепони та відправили 2 карети з подарунками на Київщину та Харківщину. Працюємо 24/7 над наступними постачаннями».

«Сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника — жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, і, звичайно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям у найзапекліших боях, — додав Роман Зозуля. — Весь наш біль та сльози повернуться гребаним оркам у 100-кратному розмірі. Зворотний відлік їхнього кінця розпочався 11 днів тому. І швидко наближається до фіналу. Упевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів незабаром почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають наші воїни.

Мочіть, братики, цих рашистських вил***ів, а ми всім світом вам допомагатимемо й прикриватиме ваші спини. Перемога вже близько.

P. S. Дякуємо всім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Роман Зозуля отримав орден від Володимира Зеленського за допомогу українській армії.

Фото Facebook

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