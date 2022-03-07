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Спорт

Найсильніша людина планети-2020 переказала 100 тисяч доларів на потреби української армії

17:03 7 березня 2022
Олексій Новіков

Український богатир Олексій Новіков, який у 2020 році став найсильнішою людиною планети, передав зароблені на змаганнях у США 100 тисяч доларів Збройним Силам України, які борються з рашистами.

Новіков став віцечемпіоном престижного турніру Arnold Strongman Classic-2022 у США та передає всі гроші на потреби ЗСУ.

«Як і обіцяв, все, що заробив на змаганнях в Америці: а це 20 тисяч доларів + 80 тисяч доларів піде на броню, каски та дрони, тепловізори та інше, необхідне для наших хлопців, — написав Олексій Новіков у себе в інстаграмі. — Звичайно, мій високий результат, 2-е місце, я досяг з думками про батьківщину. Слава Україні! Героям Слава! Спасибі, мамо, що прищепила любов до батьківщини та високий рівень патріотизму».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олексій Новіков виграв престижний турнір на «Острові сили» у Бахрейні.

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