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Спорт

«Будь як Сергійович — ї**ш москалів»: тренер «Десни» зі зброєю в руках захищає рідне місто

19:34 7 березня 2022
Тренер чернігівської «Десни» Олександр Зуб

Футбольний клуб української прем'єр-ліги «Десна», у воротаря якої Ігоря Литовки після початку війни народилася донька, повідомив на своїй сторінці у Facebook, що тренер чернігівської команди U19 Олександр Зуб зі зброєю в руках став на захист рідного міста та України від російської агресії.

«Знайомтеся, це Олександр Сергійович Зуб — тренер „Десни“ U19, — йдеться у повідомленні. — З перших днів війни Олександр Сергійович захищає наше рідне місто-герой Чернігів. Будь як Сергійович — ї**ш (бий. — Авт.) москалів. Слава Україні».

На жаль, від бомбардувань армії РФ постраждала домашня арена «Десни» — стадіон імені Гагаріна. Катастрофічних наслідків вдалося уникнути, але одна із трибун постраждала.

Футбольний клуб «Десна» у коментарі особливо слів не підбирав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Bellator Ярослав Амосов вступив до лав тероборони.

Фото Facebook

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