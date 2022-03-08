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Спорт

Російські окупанти принесли трагедію у родину ексфутболіста «Шахтаря»

10:21 8 березня 2022
Давид Хочолава із дружиною

У сім'ї захисника збірної Грузії Давида Хочолави, який перейшов улітку минулого року за 2,5 млн євро з донецького «Шахтаря» до «Копенгагена», сталася трагедія. Вбито тестя відомого футболіста.

Як повідомляє офіційний сайт датського клубу, батько дружини гравця загинув, захищаючи рідний Харків від російських окупантів.

Нагадаємо, що Давид народився в Грузії, в Україні він грав за «Чорноморець» та «Шахтар», після чого перебрався до «Копенгагена».

2020 року Давид одружився на фіналістці конкурсу «Міс Україна"-2016 харків'янці Юлії Сидоренко. Після вторгнення агресора Юлія повідомляла у соцмережах, що її батько захищає рідне місто від окупантів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині Давида Хочолави народився син.

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