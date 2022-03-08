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Спорт

«Без зрадників не було жодної нації»: український тренер — про Тимощука та Ордеця

14:25 8 березня 2022
Олег Федорчук

Відомий український тренер та експерт Олег Федорчук висловився про патріотизм серед футболістів, зокрема, поділившись думками про те, що колишні гравці збірної України Анатолій Тимощук та Олег Ордець, попри війну, продовжують отримувати зарплату у російських клубах.

«Без зрадників не було жодної нації, — цитує Олега Федорчука FanDay. — Кожен обирає свій шлях. Вони вибрали свій. Я хотів би звернутися до всіх футболістів. Не захоплюйтеся ура-патріотизмом. Тимощук був весь з ніг до голови обклеєний українською символікою.

Я зневажаю людей, які рекламують свої віросповідання, коли демонстративно моляться перед камерами і ходять до церкви, щоб забивати голи. Я зневажаю людей, які демонстративно показують свій патріотизм, намагаючись довести, що вони вищі за когось.

Справжній патріотизм показують хлопці на передовій, котрі воюють не у вишиванках, але захищають нашу батьківщину.

Тож треба міняти підхід. Тимощук — яскрава ілюстрація того, що за гарною обгорткою може бути зовсім не те, на що ми очікуємо. Нам треба перестати вірити тим, хто замилює очі.

Коли люди ні з того ні з сього хочуть сподобатися, це завжди викликає підозру. Чоловік не повинен подобатися. Він має демонструвати свій потенціал. Їм мають пишатися та його повинні шанувати. А в нас дуже багато спортсменів, які хочуть сподобатися".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції Заходу проти Росії. Щоправда, згодом стало відомо, що футболіст перерахував гроші на дітей за два місяці.

Фото з соцмереж

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