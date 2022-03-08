Українець Віталій Лук'яненко став шестиразовим чемпіоном зимових Паралімпійських ігор

У Китаї продовжуються зимові Паралімпійські ігри-2022, на яких, попри усунення країн-агресорів — Росії та Білорусі, до 13 березня розіграють 78 комплектів медалей.

У четвертий день змагань, 8 березня, українські спортсмени цілих дев'ять разів підіймалися на п'єдестал пошани за підсумками біатлонних стартів (у двох дисциплінах наші «окупували» всі призові місця!).

Золоті медалі здобули вінничанка Ірина Буй та харків'янин Віталій Лук'яненко (на фото), який став шестиразовим (!) чемпіоном зимових Паралімпійських ігор.

«Срібло» у скарбничку нашої команди поклали Григорій Вовчинський (Вінниця), Анатолій Ковалевський (Київ), Олександра Кононова (Київ) та Оксана Шишкова (Харків), а «бронзу» — Тарас Радь (Тернопіль), Дмитро Суярко (Чернігів) та Людмила. Ляшенко (Харків)

Після чотирьох днів змагань Україна з 17 медалями (6 золотих, 7 срібних та 4 бронзових), як і раніше, посідає у загальнокомандному заліку (за кількістю перших позицій) друге місце, поступаючись Китаю (8−8-11) і випереджаючи Канаду (5−2). -6).

Нагадаємо, що Україна на змаганнях у Піднебесній представлена 29 паралімпійцями та гайдами у двох видах спорту — лижних перегонах та біатлоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Оксана Шишкова здобула друге «золото» зимової Паралімпіди в Пекіні.

Фото paralympic.org.ua

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