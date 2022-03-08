«Пішов на**й»: легендарного ексфутболіста розлютила брехня шістки Путіна

Легендарний ексфутболіст збірної Англії Гарі Лінекер, який працює експертом на телебаченні, розлючений заявою прем'єр-міністра Росії Сергія Лаврова з приводу вторгнення російських військ в Україну.

У найкращих пропагандистських традиціях шістка Путіна заявив, що «мета спеціальної військової операції Росії — зупинити будь-яку війну, яка може спалахнути на території України або початися звідти». Лінекер (нехай і англійською) послав головного дипломата-рашиста у бік російського корабля.

«Пішов на**й», — написав 61-річний Гарі Лінекер у Twitter, показавши солідарність з Україною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гарі Лінекер гостро пожартував з успіхів росіян на Олімпіаді в Токіо.

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