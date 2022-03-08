«Батьки у Мінську не вірять, що у нас таке діється»: екстренер «Динамо» — про рідних та війну в Україні

Колишній головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич, який народився та виріс у Мінську, прокоментував вторгнення Росії в Україну та зізнався, що його батьки, які живуть у столиці Білорусі, не вірять його словам про війну. Також 48-річний фахівець розповів, що залишився з сім'єю у Києві.

«На третій-четвертий день, коли звучала сирена, кілька разів залишалися у квартирі, — цитує Олександра Хацкевича telegra.ph. — Але якщо попереджають, що можливий обстріл або авіаналіт, звичайно, ховаємося у сховище. З вечора й до третьої-четвертої ранку в будь-якому випадку знаходимося під землею. Хоча й це може не захистити, судячи з того, що відбувається у Харкові. Та й якщо засипле, хтось має бути зверху та відкопувати. Такий у нас чорний гумор.

Що кажуть мої батьки у Мінську? Звісно, вони дуже переживають. Але в них зовсім інша інформація. Буває, ти повідомляєш про те, що відбувається в Україні, а вони стверджують, що такого не може бути. Мовляв, у вас там дезінформація. Я кажу: «Якщо ви й синові не вірите, а більше покладаєтеся на телевізор, то нічого не можу зробити». У нас бувають конфлікти на цьому ґрунті, на жаль. Але потім остигаємо й знаходимо спільну мову. Я розумію, що це не провина батьків, вони бачать лише те, що їм показують. Адже в Росії те саме. Я спілкуюся з деякими хлопцями, з якими працював у волгоградському Роторі. Надсилаю їм відео, фотографії. А вони заявляють, що в Росії таке не показують, мовляв, війна йде лише у «ДНР» та «ЛНР». «Спеціальна операція».

У 2010-2011 роках Олександр Хацкевич працював у тренерському штабі збірної України

Також білорус розповів, чи має він проблеми з українською мовою.

«Чи розмовляю я українською? Я чудово розумію мову, можу нею спілкуватися, — продовжив Хацкевич. — Але більше думаю і говорю російською. Так сталося — і нічого. Ніколи не було через цей негативу, за 26 років жоден бандерівець мене не вкусив і не перегриз горло. Не розумію, звідки ці фейки, що тут когось кошмарять через мову. Не побачив цього ні у Львові, ні в Івано-Франківську, ні в Ужгороді — найзахідніших точках. Хочеться, щоб „рятівників“ України та їхніх дітей завантажили та привезли сюди на автобусну екскурсію. Нехай побачать усе, що вже наробили».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український тренер Олег Федорчук жорстко висловився про футболістів-зрадників.

Фото ФК «Динамо»

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