«Баварія» з хет-триком Левандовські та «Ліверпуль» пробилися до ¼ фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У вівторок, 8 березня, за підсумками матчів у Мюнхені та Ліверпулі визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. При цьому кутові прапорці на мюнхенській «Альянц-Арені» з ініціативи «Баварії» на знак підтримки нашої країни були у кольорах українського прапора.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Баварія» (Німеччина) — «Зальцбург» (Австрія) — 7:1 (Левандовські, 12, з пенальті, 21, з пенальті, 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 — Кьєргор, 70).

Перший матч — 1:1.

П"ятий в Лізі чемпіонів хет-трик форварда Роберта Левандовські за 11 хвилин ще у першому таймі поховав надії чемпіона Австрії на продовження боротьби у турнірі.

До речі, швидше, ніж поляк, «трюк з капелюхом» у Лізі чемпіонів оформляли лише Майкл Ньюелл з «Блекберна» (за 9 хвилин у грі з «Русенбергом» 1995-го — 4:1) і Бафетімбі Гоміс з «Ліона» (за 8 хвилин у матчі проти загребського «Динамо» у 2009-му — 7:1).

«Ліверпуль» (Англія) — «Інтер» (Італія) — 0:1 (Мартінес, 62). На 63-й хвилині вилучено Алексіса Санчеса («Інтер»).

Перший матч — 2:0.

Нагадаємо, що в решті поєдинків у відповідь 1/8 фіналу зіграють: 9 березня — «Реал» — «ПСЖ» (перший матч — 0:1), «Манчестер Сіті» — «Спортинг» (5:0); 15 березня — «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» (1:1), «Аякс» — «Бенфіка» (2:2); 16 березня — «Ювентус» — «Вільярреал» (1:1), «Лілль» — «Челсі» (0:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Абрамович продає «Челсі».

Фото uefa.com

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