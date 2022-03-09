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Матч Шотландія — Україна перенесено, Росію викинули з чемпіонату світу з футболу

10:15 9 березня 2022
збірна України з футболу

Міжнародна федерація футболу своїм рішенням через вторгнення Росії до нашої країни перенесла півфінальний матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу з футболу між збірними Шотландії та України з 24 березня на червень (точну дату буде визначено пізніше), повідомляє офіційний сайт ФІФА.

При цьому другий півфінальний поєдинок Уельс — Австрія, в якому визначиться суперник «жовто-синіх» або британців у червневому фіналі, відбудеться у термін — 24 березня.

Водночас команда Польщі, яка мала зустрітися з Росією в Москві, пройшла у фінал відбору напряму, оскільки збірну країни-агресора, за рішенням ФІФА, відправили у бік російського корабля. Путівку на чемпіонат світу в Катар Левандовські та компанія оскаржать 29 березня з переможцем зустрічі Швеція — Чехія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України з футболу призупинено через вторгнення російського агресора.

Фото uaf.ua

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