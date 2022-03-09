Україна взяла ще дві медалі зимових Паралімпійських ігор у Пекіні

На аренах Китаю триває зимова Паралімпіада-2022, на якій (після усунення країн-агресорів — Росії та Білорусі) до 13 березня розіграють 78 комплектів медалей.

У п'ятий день змагання, 9 березня, українські спортсмени здобули дві нагороди у лижних перегонах — срібну та бронзову. Харків'янка Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою Ігор, додавши до двох золотих та однієї срібної нагороди Пекіна-2022 ще одне «срібло». А у Григорія Вовчинського з Вінниці після третього місця у черговій дисципліні змагань — тепер повний комплект медалей змагань у Піднебесній.

Після п'яти днів змагань Україна з 19 медалями (6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових) посідає у загальнокомандному заліку (за кількістю перших позицій) третє місце, поступаючись Китаю (10−9-12) та Канаді (7−2-7).

Нагадаємо, що Україна на змаганнях у Піднебесній представлена 29 паралімпійцями та гайдами у двох видах спорту — лижних перегонах та біатлоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Оксана Шишкова здобула друге «золото» на зимовій Паралімпіаді в Пекіні.

Фото paralympic.org.ua

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