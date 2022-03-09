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Спорт

Футболіст збірної України одружився під час війни

16:04 9 березня 2022
Юхим Конопля з нареченою

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Юхим Конопля повідомив про те, що одружився зі своєю коханою Анастасією Гладун, якій він зробив пропозицію на початку року, і дівчина відповіла згодою.

«09.03.2022. Нова сім'я», — написав Юхим Конопля у Instagram.

Зрозуміло, що в умовах війни молодятам було не до яскравих нарядів та пишних святкувань.

Нагадаємо, що Юхим та Анастасія почали зустрічатися у 2020 році. Раніше у дівчини були стосунки з іншим чемпіоном світу U20 — захисником київського «Динамо» Денисом Поповим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в українського футболіста під час війни народилася донька.

Фото Instagram

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