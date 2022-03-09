Футболіст збірної України одружився під час війни

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Юхим Конопля повідомив про те, що одружився зі своєю коханою Анастасією Гладун, якій він зробив пропозицію на початку року, і дівчина відповіла згодою.

«09.03.2022. Нова сім'я», — написав Юхим Конопля у Instagram.

Зрозуміло, що в умовах війни молодятам було не до яскравих нарядів та пишних святкувань.

Нагадаємо, що Юхим та Анастасія почали зустрічатися у 2020 році. Раніше у дівчини були стосунки з іншим чемпіоном світу U20 — захисником київського «Динамо» Денисом Поповим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в українського футболіста під час війни народилася донька.

Фото Instagram

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