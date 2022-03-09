Повернуся в Україну і візьму до рук зброю, — Сергій Ребров про батьків у бомбосховищі та війну

Легенда українського футболу, знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України Сергій Ребров, який очолює клуб «Аль-Айн» з ОАЕ, заявив, що незабаром готовий повернутися на батьківщину та зі зброєю в руках захищати країну від російських нелюдів.

«Я хочу, щоб світ знав, що відбувається, — цитує Сергія Реброва ірландський Independent. — Про футбол я говорити не можу, звичайно, зараз ми навіть не думаємо про футбол, думки про захист своєї країни. Пишаюся воїнами, які стали на захист України. Ми на правильному шляху, але маємо боротися за свою свободу.

У мене в ОАЕ робота, але щойно сезон підійде до кінця, повернуся в Україну. Приїду як тільки зможу.

Звісно, я візьму до рук зброю. Ми виживемо. Ми виграємо. Я не бачу компромісу, бо з Путіним його не досягти. Він хоче лише окупувати нашу країну. Він не зацікавлений у компромісі.

Зараз ми боремося за свою країну, хочемо свободи, а не щоб нам наказували, що треба робити".

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Також Ребров розповів, що його батьки, які свого часу переїхали до столиці з Горлівки, залишилися в Києві. Запитали тренера і про те, як йому, російськомовному, живеться в Україні.

«Мої батьки зараз живуть у Києві, — додав Ребров, який разом футболістами-легіонерами допомагає грошима української армії. — Мати та батько вже три дні перебувають у сховищі у Києві. Вони у віці, вони не хочуть переїжджати, вони просто спускаються у сховище, коли настає час.

Російська пропаганда намагається пояснити, що «рятують» нас. Я знаю, що це не Росія, це одна людина, яка намагається знищити свою сусідню країну — Путін. Але проблема у пропаганді, і росіянам важко змінити свою думку.

Я говорю російською, але я українець. Ніхто ніколи не говорив тобі дурниць, якщо ти говорив російською мовою, я це знаю, я говорив російською, але я жив в Україні. Це брехня, яку Путін використовує для ведення війни. Я розумію українську, можу на ній говорити, але більшу частину життя говорю російською. І вони зробили цю війну через людей, які говорили російською мовою, вони говорили, що нацисти творили з ними жахливі речі. Це брехня. Повна брехня.

Ми захищаємо не Україну, ми захищаємо усю Європу. Якщо Європа зараз не прокинеться і не надасть нам реальної допомоги, ми не знаємо, що буде в майбутньому. Я впевнений, що ми закінчимо війну та виграємо війну, але нам потрібна підтримка".

Нагадаємо, що очолюваний Сергієм Ребровим «Аль-Айн» лідирує у чемпіонаті країни (чотири очки переваги над «Аль-Вахдою» та 10 — над «Шар'яхом») і пробився у фінал Кубка ліги, де зіграє з клубом «Шабаб Аль-Ахлі» .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що батьки екстренера «Динамо» Олександра Хацкевича, які живуть у Мінську, не вірять словам сина про війну .

Фото Instagram, Миколи БОЧКА

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