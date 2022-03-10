Бездоганний Бензема викинув Мессі та компанію з Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 9 березня, за підсумками поєдинків у Мадриді та Манчестері визначилися ще два клуби, які слідом за «Баварією» та «Ліверпулем» вибороли путівки до чвертьфіналу.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Реал» (Іспанія) — «ПСЖ» (Франція) — 3:1 (Бензема, 61, 76,78 — Мбаппе, 39).

Перший матч — 0:1.

Коли автор переможного м'яча у першій зустрічі суперників Кіліан Мбаппе на 39-й хвилині поєдинку на «Сантьягу Бернабеу» довів число своїх голів у Лізі чемпіонів до 33, а перевага парижан за сумою двох зустрічей — до 2:0, здавалося, що Мессі та компанія свого не проґавлять.

Але не так сталося, як гадалося. Вечір французького футболу в Мадриді блискуче продовжив лідер атак «Реала» Карім Бензема, який, оформивши хет-трик за 17 хвилин, викинув «ПСЖ» із боротьби за трофей, а свою команду вивів у чвертьфінал.

Ба більше, Бензема, який став у 34 роки і 80 днів найстарішим автором хет-трику в ЛЧ, із 309 м'ячами обійшов легендарного Альфредо ді Стефано (308) і піднявся на третє місце у списку найкращих бомбардирів «Реала» за всю історію. Найчастіше Каріма за Королівський клуб забивали лише Рауль (323 рази) та Кріштіану Роналду (450).

Якщо що: в останніх дев'яти зустрічах проти «Реала» Ліонель Мессі не забив жодного м'яча та не віддав жодної гольової передачі.

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Спортинг» (Португалія) — 0:0.

Перший матч — 5:0.

Після знищення «Спортинга» в Лісабоні «МанСіті» з Олександром Зінченком в «основі» і голкіпером Скоттом Карсоном, який вийшов на заміну і не грав у Лізі чемпіонів з 2005 року, на рідному стадіоні «Етіхад» з панського плеча дозволив собі зіграти внічию.

Нагадаємо, що ще в чотирьох поєдинках у відповідь 1/8 фіналу зіграють: 15 березня — «Манчестер Юнайтед» — «Атлетіко» (перший матч — 1:1), «Аякс» — «Бенфіка» (2:2); 16 березня — «Ювентус» — «Вільярреал» (1:1), «Лілль» — «Челсі» (0:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Абрамович продає «Челсі».

Фото Twitter ФК «Реал»

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