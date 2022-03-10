Українського тренера з боксу вбили російські окупанти

Український тренер з боксу, майстер спорту Юрій Каун загинув у боях із російськими окупантами, інформує Instagram «Великий Куш». За яких обставин не стало 40-річного спортсмена, не повідомляється.

Юрій Каун з 2003-го до 2008 року навчався у Харківському автодорожньому університеті, а також закінчив школу професійного фітнесу Pro Fit. З травня 2008-го по вересень 2016-го він працював у Київській вищій школі спортивної майстерності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України з самбо та його родина загинули від російських бомбардувань.

Фото Instagram

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