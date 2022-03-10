29.28 / 30.84 32.68 / 34.47
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українського тренера з боксу вбили російські окупанти

14:30 10 березня 2022
Юрій Каун

Український тренер з боксу, майстер спорту Юрій Каун загинув у боях із російськими окупантами, інформує Instagram «Великий Куш». За яких обставин не стало 40-річного спортсмена, не повідомляється.

Юрій Каун з 2003-го до 2008 року навчався у Харківському автодорожньому університеті, а також закінчив школу професійного фітнесу Pro Fit. З травня 2008-го по вересень 2016-го він працював у Київській вищій школі спортивної майстерності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України з самбо та його родина загинули від російських бомбардувань.

Фото Instagram

414

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Синельников

Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька: «На подвір'я будинку, де живе мій тато, влучила ракета»

Юрій Каун

Українського тренера з боксу вбили російські окупанти

Британська зенітна установка CAMM

Українським військовим потрібні не МіГ-29: американський генерал розповів, яка зброя стане більш ефективною у боротьбі з рашистами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.