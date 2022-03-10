Колишня дружина екскапітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука Надія Навроцька, якій тренер «Зеніту» відмовлявся платити аліменти, звернулася до колишнього чоловіка з гнівним посланням через його боягузливе мовчання після вторгнення російських військ на нашу землю.

«Толя, подивися, це все наші українські діти! Це такі ж діти, як і твої українські діти, — написала Надія Навроцька у фейсбуці, додавши кадри страшного бомбардування Маріуполя. — І вбивають їх щодня люди, яким ти зараз лижеш дупу. вбиваєш цих дітей ти теж разом з ними! Кожен день ти вбиваєш українських дітей! Коли жереш у ресторані по кілька разів на день і годуєш там своїх попів і ку*в. Коли розводиш там бізнес та шаверми свої. Коли ти купуєш там свої шмотки й заправляєш машини. Ти щодня буквально сплачуєш податки упирям, які з твоїх грошей купують ракети, що винищують наших дітей!

Як відомо, Українська асоціація футболу за боязке ігнорування війни Росії проти нашої країни має намір позбавити Анатолія Тимощука всіх титулів, нагород, рекорду та тренерської ліцензії, а Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста.

«Це я тобі сказала у 2014 році! - додала колишня дружина футболіста. — Але ж ти вибрав усі ці роки жити і насолоджуватися стражданнями своїх власних дітей! Ти без кінця брехав, брехав і брехав усім довкола! Ти й твій батько казали, що ви за справедливість. Ти справді думаєш, що вбивати наших дітей — це справедливо? Адже ти міг би працювати де завгодно у всьому світі! Чому ти платиш сьогодні щодня за вбивство наших українських дітей?

Колись, крім іншого божевілля, ти сказав, що я відьма. Так от знай, я бажаю, як і кожна українська мати, щоб усі наші діти, що гинуть у цій війні, снилися тобі до кінця твоїх днів!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський більше не вважає Анатолія Тимощука легендою Українського футболу.

Фото із соцмереж

511

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter