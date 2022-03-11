Бенефіс Малиновського у грі з «Байєром» та осічка «Вест Хема» без Ярмоленка: відеоогляди матчів Ліги Європи

Відбулися перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи, в якій зокрема продовжують боротьбу за трофей клуби футболістів збірної України Андрія Ярмоленка та Руслана Малиновського.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Севілья» (Іспанія) — «Вест Хем» (Англія) — 1:0 (Мунір, 60).

Андрія Ярмоленка не було навіть у запасі лондонського клубу, який зазнав невдачі на арені «Рамон Санчес Пісхуан».

«Аталанта» (Італія) — «Байєр» (Німеччина) — 3:2 (Малиновський, 23, Муріель, 25, 49 — Арангіс, 11, Дьябі, 63).

Руслан Малиновський вийшов в «основі» команди з Бергамо і за 68 хвилин, проведених на полі, відзначився голом та двома результативними передачами, вкотре виступивши проти війни в Україні. При цьому футболіст нашої збірної подолав у футболці «Аталанти» позначку у 50 результативних дій за системою «гол+пас» (29 м'ячів та 22 передачі), для цього півзахиснику знадобилося 118 поєдинків.

«Присвячується всім жертвам війни в Україні», — написав Руслан Малиновський у Twitter.

«Барселона» (Іспанія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 0:0.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 3:0 (Тавернієр, 11, з пенальті, Морелос, 15, Балогун, 51). На 24-й хвилині Катай («Црвена Звезда») не реалізував пенальті.

«Брага» (Португалія) — «Монако» (Франція) — 2:0 (Руїс, 3, Вітор Олівейра, 89).

«Порту» (Португалія) — «Ліон» (Франція) — 0:1 (Лукас Пакета, 59).

«Бетіс» (Іспанія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 1:2 (Фекір, 30 — Костич, 14, Камада, 32).

Німецький «Лейпциг» прямо пробився до чвертьфіналу, оскільки московський «Спартак» за рішенням УЄФА був видворений з єврокубків після вторгнення Росії до України.

Матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 17 березня.

Також у четвер, 10 березня, було зіграно перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги конференцій: «Вітесс» (Нідерланди) — «Рома» (Італія) — 0:1 (Сержіу Олівейра, 45+1; на 78-й хвилині у римлян видалено Сержіу Олівейра), «Лестер» (Англія) — «Ренн» (Франція) — 2:0 (Олбрайтон, 30, Іхеаначо, 90+3), «Славія» (Чехія) — ЛАСК (Австрія) — 4:1 (Сор, 3, 29, Олайїнка, 83, Траоре, 85 — Баліч, 67), «Марсель» (Франція) — «Базель» (Швейцарія) — 2:1 (Мілік, 19, з пенальті, 68 — Еспозіто, 80), ПАОК (Греція) — «Гент» (Бельгія) — 1:0 (Куртич, 58), «Буде-Глімт» (Норвегія) — АЗ (Нідерланди) — 2:1 (Пеллегріно, 39, Сольбаккен, 90+1, з пенальті — Абухляль, 73), «Партизан» (Сербія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 2:5 (Натхо, 13, Йовіч, 46 — Тоорнстра, 20, 77, Дессерс, 52, Гертрейда, 64, Сіні 71), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Копенгаген» (Данія — 4:4 (Гакпо, 21, 70, Доан, 50, Захаві, 85 — Йоганнессон, 6, Б'єль, 23, 78, Лерагер, 43). Зустріч у відповідь заплановано на 17 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хет-трик Каріма Бензема допоміг «Реалу» вибити Ліонеля Мессі та компанію з Ліги чемпіонів.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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