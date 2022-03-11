Біатлоністи Ляшенко, Шишкова та Казик принесли Україні ще три золоті медалі зимової Паралімпіади

У столиці Китаю Пекіні триває зимова Паралімпіада-2022, на якій (після усунення країн-агресорів — Росії та Білорусі) до 13 березня розігрують 78 комплектів медалей у шести видах спорту.

У сьомий день змагань, 11 березня, українські спортсмени здобули шість нагород у біатлоні — три золоті, дві срібні та одну бронзову.

Триразовою паралімпійською чемпіонкою Ігор стала Людмила Ляшенко із Запоріжжя (на фото), у скарбничці якої тепер три нагороди змагань у Піднебесній (два «золота» та «бронза»), а ще чотири медалі Пхенчхана-2018 («золото» та три «бронзи»)).

Ще одна наша мульмедалістка Оксана Шишкова втретє піднялася на найвищий щабель п'єдесталу пошани Пекіна-2022 (ще має ще два «срібла»). Все ж таки у нашої атлетки з Харкова 15 (!) призових місць на зимових Паралімпіадах у Сочі, Пхенчані та Пекіні.

Олександр Казик із Вінниці слідом за «сріблом» взяв «золото» змагань у Піднебесній.

Шестиразовий паралімпійський чемпіон Віталій Лук'яненко додав до двох чемпіонських титулів Пекіна срібну медаль. Загалом у 43-річного харків'янина тепер 9 (!) медалей зимових Ігор.

Крім того, Тарас Радь із Тернополя до двох бронзових нагород Паралімпіади-2022 додав «срібло», а Григорій Вовчинський із Вінниці, який раніше мав повний комплект медалей Пекіна-2022, завоював ще одну «бронзу».

Після семи днів змагань Україна з 25 медалями (9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових) повернула собі у загальнокомандному заліку (за кількістю перших позицій) друге місце, поступаючись Китаю (14−14−19) та обійшовши Канаду (7−4-9)).

Нагадаємо, що Україна на змаганнях у Піднебесній представлена 29 паралімпійцями та гайдами у двох видах спорту — лижних перегонах та біатлоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віталій Лук'яненко став шестиразовим Паралімпійським чемпіоном.

Фото paralympic.org.ua

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter