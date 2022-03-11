Тимощуку шиють співпрацю із ФСБ: з'явилися фото документів

Рекордсмен збірної України за кількістю проведених матчів Анатолій Тимощук, якого колишня дружина «розмазала» за боягузливе мовчання після вторгнення Росії в Україну, може бути агентом Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).



Принаймні, колишній прессекретар нинішнього тренера «Зеніту» із Санкт-Петербурга Віталій Юрченко опублікував на своїй сторінці у Facebook документи, які свідчать про те, що колишній гравець нашої національної команди вже 10 років співпрацює з ФСБ Росії. Журналіст стверджує, що одержав документи на електронну пошту від невідомого адресата.

«Можливо, цим варто зайнятися і СБУ», — написав Юрченко.

Втім, не можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що документи є справжніми.

«Тут треба багато що перевіряти. Наприклад, що робить підпис Бортникова на бланку пітерського главку. Час фейків він такий, жорстокий», — додав у коментарях російський коментатор Олексій Андронов, який раніше повідомив, що Тимощук відмовляється платити аліменти колишній дружині через санкції Заходу проти Росії (пізніше футболіст таки перерахував Надії Навроцькій гроші на дочок за два місяці).

Як відомо, уродженець Луцька Анатолій Тимощук перебрався до Росії у 2007 році, перейшовши із «Шахтаря» до «Зеніту». Пізніше, після виступів за «Баварію», півзахисник знову повернувся до пітерського клубу, увійшовши з часом до тренерського штабу «Зеніту».

Нагадаємо, що Українська асоціація має намір позбавити Тимощука-зрадника тренерської ліцензії, титулів та звань, Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста, а в музеї футболу у Буковелі вже провели чищення пам'ятних речей ексфутболіста національної збірної.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський більше не вважає Тимощука легендою українського футболу.

Фото Instagram, Facebook

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