Помер автор дебютного голу «Шахтаря» у єврокубках

У віці 68 років у Херсоні, який бореться з російськими окупантами, помер легенда «Шахтаря», автор першого гола донецького клубу в єврокубках Володимир Роговський, повідомляє Footboom.

У складі гірників знаменитий форвард провів 223 поєдинки та забив 25 м'ячів, ставши володарем Кубка Радянського Союзу, а також двічі віцечемпіоном СРСР та один раз бронзовим призером.

Саме точний удар головою Володимира Роговського на 3-й хвилині поєдинку проти берлінського «Динамо» 15 вересня 1976 року став першим голом донецького клубу в єврокубках.

Після завершення кар'єри Роговський, зокрема, працював завідувачем кафедри фізичного виховання Херсонського економіко-правового інституту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях із російськими окупантами загинув тесть ексгравця «Шахтаря» Давида Хочолави.

Фото із соцмереж

455

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter