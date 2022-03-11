Помер автор дебютного голу «Шахтаря» у єврокубках
У віці 68 років у Херсоні, який бореться з російськими окупантами, помер легенда «Шахтаря», автор першого гола донецького клубу в єврокубках Володимир Роговський, повідомляє Footboom.
У складі гірників знаменитий форвард провів 223 поєдинки та забив 25 м'ячів, ставши володарем Кубка Радянського Союзу, а також двічі віцечемпіоном СРСР та один раз бронзовим призером.
Саме точний удар головою Володимира Роговського на 3-й хвилині поєдинку проти берлінського «Динамо» 15 вересня 1976 року став першим голом донецького клубу в єврокубках.
Після завершення кар'єри Роговський, зокрема, працював завідувачем кафедри фізичного виховання Херсонського економіко-правового інституту.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях із російськими окупантами загинув тесть ексгравця «Шахтаря» Давида Хочолави.
Фото із соцмереж455
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