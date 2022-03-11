29.27 / 31.24 32.62 / 34.86
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футбольному тренеру надали звання Героя України посмертно

19:03 11 березня 2022
Юрій Блоха

Серед мужніх захисників нашої землі від рашистських окупантів, які указом президента країни Володимира Зеленського удостоєні звання Героя України та ордена «Золота зірка», виявився і український футбольний тренер Юрій Блоха. На жаль, посмертно.

Юрій Блоха працював дитячим футбольним тренером Снігурівської ДЮСШ, а ще — учителем фізичної культури та допризовної підготовки Березнегуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (Миколаївська область).

Молодший лейтенант Юрій Блоха з перших днів війни боровся з російськими окупантами та загинув, захищаючи рідну Миколаївщину.

Юрій Блоха тренував дітей на рідній Миколаївщині та загинув як герой

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського тренера з боксу вбили російські окупанти.

Фото Facebook

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Синельников

Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька: «На подвір'я будинку, де живе мій тато, влучила ракета»

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.