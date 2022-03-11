Футбольному тренеру надали звання Героя України посмертно

Серед мужніх захисників нашої землі від рашистських окупантів, які указом президента країни Володимира Зеленського удостоєні звання Героя України та ордена «Золота зірка», виявився і український футбольний тренер Юрій Блоха. На жаль, посмертно.

Юрій Блоха працював дитячим футбольним тренером Снігурівської ДЮСШ, а ще — учителем фізичної культури та допризовної підготовки Березнегуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (Миколаївська область).

Молодший лейтенант Юрій Блоха з перших днів війни боровся з російськими окупантами та загинув, захищаючи рідну Миколаївщину.

Юрій Блоха тренував дітей на рідній Миколаївщині та загинув як герой

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського тренера з боксу вбили російські окупанти.

Фото Facebook

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