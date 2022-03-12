Україна виборола ще три медалі зимової Паралімпіади

У Китаї наближається до фінішу зимова Паралімпіада-2022, на якій (після усунення країн-агресорів — Росії та Білорусі) до 13 березня розігрують 78 комплектів медалей у шести видах спорту.

У передостанній, восьмий, змагальний день, 12 березня, українські спортсмени вибороли три нагороди — золоту та три бронзові.

Паралімпійською чемпіонкою Ігор стала лижниця Олександра Кононова з Броварів Київської області (на фото), у скарбничці якої раніше був повний комплект медалей Сочі-2014.

На бронзовий щабель п'єдесталу пошани піднялися Ірина Буй з Вінниці (раніше вона здобула «золото» Пекіна-2022) та Дмитро Суярко з Чернігова, який взяв третю «бронзу» у Піднебесній.

За день до завершення змагань Україна з 28 медалями (10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових) утримує у загальнокомандному заліку (за кількістю перших позицій) друге місце, поступаючись достроковому тріумфатору Китаю (18−18−22) та обійшовши Канаду (8−5-10).

Нагадаємо, що Україна на змаганнях у Піднебесній представлена 29 паралімпійцями та гайдами у двох видах спорту — лижних перегонах та біатлоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віталій Лук'яненко став шестиразовим Паралімпійським чемпіоном.

Фото paralympic.org.ua

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