Помер знаменитий чемпіон світу та Європи з футболу

У віці 77 років після тяжкої хвороби помер знаменитий німецький футболіст, чемпіон світу та Європи Юрген Грабовські, повідомляє офіційний сайт «Айнтрахта».

Саме у складі клубу з Франфурта-на-Майні півзахисник з 1965-го по 1980 рік провів всю свою кар'єру, забивши в 555 матчах 151 гол. Разом з «Айнтрахтом» він виграв Кубок УЄФА та два Кубки Німеччини.

Найбільших успіхів Грабовскі добився у футболці збірної ФРН, ставши чемпіоном світу-1974 та чемпіоном Європи-1972. Крім того, знаменитий німець входить до семи футболістів на планеті, які зуміли виграти повний комплект медалей світових першостей («срібло"-1966, «бронза"-1970 та «золото"-1974).

В останні роки Юрген Грабовські боровся з тяжкою хворобою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний німецький футболіст Герд Мюллер.

Фото dfb. de

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