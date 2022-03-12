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Шелестюк — Маестре: відеоогляд бою українця в Канаді

16:07 12 березня 2022
Шелестюк&nbsp;— Маестре: відеоогляд бою українця в Канаді

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 нічия), що живе у США та нокаутував у жовтні минулого року мексиканця Рікардо Саласа, не зміг відсвяткувати свій 20-й успіх на професійному рингу.

У рамках вечора боксу в Монреалі (Канада) 36-річний уродженець Макіївки бився з венесуельцем Габріелем Маестре (4 перемоги, 3 з них — нокаутом, 1 нічия) за право стати претендентом на пояс WBA.

У перших трьох раундах непереможний український боксер зазнавав серйозних проблем, але все ж таки зміг переламати хід поєдинку, зокрема, завдавши супернику в дев'ятому раунді потужного бічного у щелепу.

Зрештою судді зафіксували в бою рідкісний для боксу результат — нічию. Один рефері віддав перемогу Шелестюку (97:93), інший — Маестре (96:94), а ще один вважав, що жоден з боксерів не виграв (95:95).

Нагадаємо, що чемпіон світу серед любителів та бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні Тарас Шелестюк нещодавно підписав контракт із промоутерською компанією Probellum.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тарас Шелестюк «побив» зірку Голлівуду.

Фото GYM/Bernard Brault

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