Україна здобула 11-те «золото» та з медальним рекордом завершила зимову Паралімпіаду
У столиці Китаю Пекіні завершилася зимова Паралімпіада-2022, на якій (після усунення країн-агресорів — Росії та Білорусі) було розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту.
В останній день змагань Україна поповнила свою скарбничку ще однією, 11-ю за ліком, золотою нагородою. У чоловічій лижній естафеті 4×2,5 км Дмитро Суярко, Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський показали найкращий результат (28:05,3 сек.), обійшовши на фініші Францію (+25,1 сек.) та Норвегію (+35,7 сек.).
Таким чином, наша збірна, здобувши 29 нагород (11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових) та поступившись лише Китаю, оновила свій медальний рекорд в історії виступів на зимових Паралімпіадах. До цього найкращим результатом наших співвітчизників було 25 медалей у 2006-му та 2014-му, а у Пхенчхані-2018 було 22 нагороди.
Найбільш титулованими серед українців (наша країна була представлена 20 спортсменами та 9 гайдами у лижних перегонах та біатлоні, з яких 11 завоювали нагороди) на нинішній Паралімпіаді стали Оксана Шишкова (3 золоті та 2 срібні) та Григорій Вовчинський (2 золоті, 1 срібна та 2 бронзові).
«Всі, хто перебувають в Пекіні, розуміють, що відбувається в Україні. Але не можуть нічим нам допомогти, крім підтримки нас. Але це також дає нам сили. Мої 5 нагород — це все для України, українського народу. Коли підіймався прапор, одне побажання — мир в Україні. Кожен паралімпієць, який здобув тут медаль — це для України, українського народу. Ми дуже хочемо та бажаємо миру в нашій Україні. У нас всі питають: „Де ви берете сили? Як вам це вдається?“ Я кажу — ми повинні, мусимо захищати тут нашу Україну, нашу державу. Підіймати прапор та показувати, що Україна є і буде. І буде найкращою, набагато сильнішою», — розповіла Шишкова в телемарафоні на українському телебаченні.
Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2022
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|18
|20
|23
|61
|2
|Україна
|11
|10
|8
|29
|3
|Канада
|8
|6
|11
|25
|4
|Франція
|7
|3
|2
|12
|5
|США
|6
|11
|3
|20
|6
|Австрія
|5
|5
|3
|13
|7
|Німеччина
|4
|8
|7
|19
|8
|Норвегія
|4
|2
|1
|7
|9
|Японія
|4
|1
|2
|7
|10
|Словаччина
|3
|0
|3
|6
|11
|Італія
|2
|3
|2
|7
|12
|Швеція
|2
|2
|3
|7
|13
|Фінляндія
|2
|2
|0
|4
|14
|Великобританія
|1
|1
|4
|6
|15
|Нова Зеландія
|1
|1
|2
|4
|16
|Нідерланди
|0
|3
|1
|4
|17
|Австралія
|0
|0
|1
|1
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|Швейцарія
|0
|0
|1
|1
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віталій Лук'яненко став шестиразовим паралімпійським чемпіоном.
Фото Національного комітету спорту інвалідів України208
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