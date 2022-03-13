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Зимова Паралімпіада 2022 — Україна посіла друге місце у медальному заліку - «ФАКТИ»
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Спорт

Україна здобула 11-те «золото» та з медальним рекордом завершила зимову Паралімпіаду

10:17 13 березня 2022
Паралімпіда у Пекіні

У столиці Китаю Пекіні завершилася зимова Паралімпіада-2022, на якій (після усунення країн-агресорів — Росії та Білорусі) було розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту.

В останній день змагань Україна поповнила свою скарбничку ще однією, 11-ю за ліком, золотою нагородою. У чоловічій лижній естафеті 4×2,5 км Дмитро Суярко, Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський показали найкращий результат (28:05,3 сек.), обійшовши на фініші Францію (+25,1 сек.) та Норвегію (+35,7 сек.).

Таким чином, наша збірна, здобувши 29 нагород (11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових) та поступившись лише Китаю, оновила свій медальний рекорд в історії виступів на зимових Паралімпіадах. До цього найкращим результатом наших співвітчизників було 25 медалей у 2006-му та 2014-му, а у Пхенчхані-2018 було 22 нагороди.

Найбільш титулованими серед українців (наша країна була представлена 20 спортсменами та 9 гайдами у лижних перегонах та біатлоні, з яких 11 завоювали нагороди) на нинішній Паралімпіаді стали Оксана Шишкова (3 золоті та 2 срібні) та Григорій Вовчинський (2 золоті, 1 срібна та 2 бронзові).

«Всі, хто перебувають в Пекіні, розуміють, що відбувається в Україні. Але не можуть нічим нам допомогти, крім підтримки нас. Але це також дає нам сили. Мої 5 нагород — це все для України, українського народу. Коли підіймався прапор, одне побажання — мир в Україні. Кожен паралімпієць, який здобув тут медаль — це для України, українського народу. Ми дуже хочемо та бажаємо миру в нашій Україні. У нас всі питають: „Де ви берете сили? Як вам це вдається?“ Я кажу — ми повинні, мусимо захищати тут нашу Україну, нашу державу. Підіймати прапор та показувати, що Україна є і буде. І буде найкращою, набагато сильнішою», — розповіла Шишкова в телемарафоні на українському телебаченні.

Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2022

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 18 20 23 61
2 Україна 11 10 8 29
3 Канада 8 6 11 25
4 Франція 7 3 2 12
5 США 6 11 3 20
6 Австрія 5 5 3 13
7 Німеччина 4 8 7 19
8 Норвегія 4 2 1 7
9 Японія 4 1 2 7
10 Словаччина 3 0 3 6
11 Італія 2 3 2 7
12 Швеція 2 2 3 7
13 Фінляндія 2 2 0 4
14 Великобританія 1 1 4 6
15 Нова Зеландія 1 1 2 4
16 Нідерланди 0 3 1 4
17 Австралія 0 0 1 1
Казахстан 0 0 1 1
Швейцарія 0 0 1 1

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віталій Лук'яненко став шестиразовим паралімпійським чемпіоном.

Фото Національного комітету спорту інвалідів України

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