Роналду з хет-триком став найкращим бомбардиром в історії футболу: відеоогляд матчу АПЛ

Справжнім бенефісом 37-річного португальця Криштіану Роналду, син якого став гравцем академії «МЮ» та взяв номер батька, став матч 29-го туру чемпіонату Англії між «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхемом».

Під час поєдинку на «Олд Траффорд» п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» оформив хет-трик, забивши ударами з-за штрафного майданчика, з меж воротарської та головою після подачі з кутового, принісши «червоним дияволам» важку перемогу — 3:2 (Роналду, 12, 38, 81 — Кейн, 35, з пенальті, Магвайр, 72, у свої ворота).

Таким чином, Криштіану кожен календарний рік, починаючи з 2010-го, оформляє хоча б один хет-трик. Більше того, португалець, забивши 806 м'ячів за свою кар'єру, перевершив показник легендарного австрійського та чехословацького футболіста 1930−1950-х років Йозефа Біцана, який мав 805 голів, і став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Зазначимо, що в іншому матчі АПЛ між «Брентфордом» та «Бернлі» (2:0) уболівальники влаштували яскравий перформанс, «забарвивши» трибуни в жовто-сині кольори на підтримку України у війні проти росії.

Становище лідерів АПЛ у турнірній таблиці: 1. «Манчестер Сіті» — 69 очок (28 матчів); 2. «Ліверпуль» — 66 (28); 3. «Челсі» — 56 (27); 4. «Манчестер Юнайтед» — 50 (29); 5. «Арсенал» — 48 (25); 6. «Вест Хем» — 45 (28).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду «подарував» вагітній нареченій найвищу будівлю у світі.

Фото Getty Images

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