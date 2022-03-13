Колишній футболіст «Динамо» потрапив у жахливу ДТП у Туреччині: є постраждалі

Екс-гравець «Металіста», бельгійського «Андерлехта», італійської «Фіорентини» та київського «Динамо» Олександр Яковенко, який має у своєму активі один матч у складі національної збірної України, потрапив у серйозну аварію, перебуваючи в Туреччині.

34-річний спортсмен, який завершив ігрову кар'єру на початку 2017-го та останнім часом працював експертом на українському телебаченні, зміг у воєнний час вивезти сім'ю з України. Пересуваючись автомобілем Range Rover з українськими номерами, Олександр зіткнувся з іншою машиною на трасі Стамбул — Ізмір неподалік населеного пункту Саруханли, що в провінції Маніса.

Як видно з фотографій із місця ДТП, у позашляховика українця лопнуло та відірвалося заднє ліве колесо, а також пошкоджено задню частину кузова з лівого боку. Куди сильніше постраждав інший автомобіль, який, за попередньою інформацією, спровокував аварію. Машина перекинулася після зіткнення, і четверо людей, які перебували в ній, були госпіталізовані, причому водій перебуває в критичному стані. Що стосується Range Rover, то ані Яковенко, який перебував за кермом, ані його родина (батько Павло Яковенко, який донедавна очолював столичну «Оболонь», мати та дружина) серйозно не постраждали.

У автомобіля Яковенка відірвалося заднє колесо та пошкоджено ліву сторону кузова

Машина, яка спровокувала ДТП, постраждала значно серйозніше

Нагадаємо, що Яковенко-молодший розпочинав професійну кар'єру в «Металісті», потім протягом восьми років, з 2005-го до 2012-го, виступав за різні клуби Бельгії, також пограв в Італії («Фіорентина») та Іспанії («Малага»), а завершив кар'єру в київському «Динамо», за яке провів у сезоні-2015/2016 шість матчів у всіх турнірах та став чемпіоном України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув у смертельній ДТП.

Фото haberler.com

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