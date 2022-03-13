Чемпіонка світу та Європи Анастасія Меркушина взяла в руки автомат та захищатиме Україну

Знаменита біатлоністка Анастасія Меркушина, яка представляла Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, прийняла рішення з автоматом у руках захищати нашу країну у війні з росією.

27-річна уродженка Тернопільської області записала відео, на якому змінює спортивний костюм на військову форму та бере до рук бойову зброю. «Нині Україна — це кордон між миром та війною. І я захищатиму свою країну», — зауважила Анастасія, яка має звання старшого лейтенанта прикордонної служби України.

Додамо, що Меркушина за свою кар'єру двічі ставала чемпіонкою світу з літнього біатлону, стільки ж разів тріумфувала на чемпіонатах Європи, а також чотири рази здобувала нагороди на світових першостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський записався до лав армії.

Фото biathlon.com.ua

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