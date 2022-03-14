Знаменитий чемпіон Формули-1 одружився з моделлю Playboy: фото урочистостей

Знаменитий гонщик Формули-1 британець Дженсон Баттон одружився з красунею-моделлю Бріттні Уорд, яка в 2015-му ставала Міс Playboy.

Пишне торжество відбулося в Палм-Біч (штат Флорида, США). Баттон був одягнений у традиційний чорний смокінг, а Бріттні блищала в класичній білій атласній сукні, яку потім змінила на зручний брючний костюм того ж кольору. Серед гостей було багато знаменитостей, серед них — відома актриса Рене Зеллвегер.

Це вже другий шлюб для 42-річного спортсмена — у 2014-му Дженсон одружився з японською моделлю Джессікою Мічібатою, але за рік пара розлучилася. З Уорд, молодшою на 11 років, гонщик зустрічався останні чотири роки, при цьому молодята вже виховують двох спільних дітей — дворічного сина Хендрікса та однорічну доньку Ленні Монро.

Додамо, що Баттон змагався у Формулі-1 протягом 17 років — з 2000-го до 2017-го, ставши у 2009-му чемпіоном світу. Загалом на рахунку британця 306 гонок, з яких 15 вдалося виграти, а також 50 разів піднятися на подіум.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Юхим Конопля одружився під час війни.

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