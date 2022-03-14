«Вам не кажуть правду»: Ракицький, який грав три роки за «Зеніт», закликав до миру росіян та армію рф

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький, який розірвав контракт із «Зенітом» після трьох років виступів у Санкт-Петербурзі, емоційно висловився про війну, яку розв'язала росія проти нашої країни.

«Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї Матері, до своїх дітей, до своєї сім'ї. Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну! Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти! Залишіть нас та нашу Україну! Немає сенсу доводити вплив пропаганди, про те, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю Добра та Миру моїй волелюбній Україні!» — написав футболіст на своїй сторінці в Instagram, супроводивши допис картиною з голубом миру в людських руках.

Свої схвальні коментарі під дописом залишили багато підписників, серед яких колишній партнер Ракицького по збірній Андрій Ярмоленко, а також актор Руслан Ханумак.

Також емоційний пост розмістив у соцмережах голкіпер «Динамо» Денис Бойко, супроводживши його фото з матчу АПЛ «Вест Хем» — «Астон Вілла», на якому Ярмоленко плаче після забитого м'яча.

«Визволителі єб*чі. Ви змушуєте наш народ страждати та плакати замість того, щоб радіти та сміятися. Вам повернеться весь той біль, який ми відчули на собі. Горіть у вогні, нелюди. Слава Україні!» — написав воротар киян.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров обіцяє повернутися до України та взяти в руки зброю.

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