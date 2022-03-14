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Спорт

На Київщині російські окупанти вбили футболіста-волонтера

13:28 14 березня 2022
Олександр Іващик

Кровопролитна війна, яку Росія розв'язала проти України, продовжує відбирати життя наших співвітчизників, у тому числі й спортсменів.

Черговою жертвою рашистів став 42-річний футболіст-ветеран Олександр Іващик, який загинув в Ірпені, що під Києвом, від кулі під час волонтерської діяльності — він допомагав людям залишити зону активних бойових дій та розвозив їжу нужденним. Трагічну новину повідомили на сторінці Києво-Святошинського футболу у Facebook.

Джерело додає, що Іващик, який виступав на позиції форварда, пограв за багато аматорських команд на Київщині — «Буча 03», «Податковий Університет» (Ірпінь), ФК «Мироцьке», ФК «Чабани», «Олімп» (Дмитрівка), також виступав за ветеранські команди Києва та області з футзалу.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей, при цьому старший син Владислав, як і батько, активно грає у футбол на аматорському рівні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольному тренеру з Миколаївської області присвоїли звання Героя України посмертно.

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На Київщині російські окупанти вбили футболіста-волонтера

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