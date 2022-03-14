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Спорт

Муай тай відпочиває: футболіст із ліктя вирубив на полі свого кривдника

16:16 14 березня 2022
Удар із ліктя чемпіонат Таїланду

Кричущий інцидент стався в матчі третього дивізіону чемпіонату Таїланду між ФК «Бангкок» та ФК «Північний університет Бангкока».

На останніх хвилинах зустрічі гравець гостей Супасан Руангсуфаніміт зачепив ногою футболіста «Бангкока» Айтсарета Нойчайбуна біля бокової лінії. Останнього цей вчинок суперника розлютив — Нойчайбун підбіг до Руангсуфаніміта і, недовго думаючи, з ліктя відправив кривдника в глибокий нокаут. Муай тай просто відпочиває…

Звична річ, Айтсарет був негайно вилучений з поля, а незабаром «Бангкок» виступив із офіційною заявою, що клуб розриває контракт із ним. Щодо постраждалого, то Руангсуфаніміт був доставлений до лікарні, де йому наклали 24 шви на верхню губу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Гленторана» після пропущеного гола ударом із кулака уклав партнера по команді.

Фото — скріншот із відео

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