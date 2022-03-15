Чоловік Світоліної посунув росіянина Медведєва з вершини світового рейтингу

Французький тенісист Гаель Монфіс, який одружився влітку минулого року з українкою Еліною Світоліною, створив сенсацію на турнірі в американському Індіан-Уеллсі.

У третьому раунді Гаель, який є 28 ракеткою світу, зустрічався з лідером рейтингу АТР росіянином Данилом Медведєвим, і обіграв представника рф в трьох сетах — 4:6, 6:3, 6:1.

Після цієї поразки Медведєв втратить 255 рейтингових очок та опуститься на друге місце, а статус першої ракетки світу знову отримає серб Новак Джокович, який не бере участі в турнірі.

Що стосується Монфіса, то француз за вихід до четвертого раунду заробив 94 575 доларів «брудними» і тепер зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом Гарфією (19-й).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна обіграла Барбадос у Кубку Девіса та передала полум'яний привіт країні-агресору.

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