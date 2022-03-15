Знаменитому футболісту ампутували ногу через «нестерпні страждання»

49-річний колишній футболіст «ПСЖ», «Монако» та низки французьких клубів Бруно Родрігес втратив ногу.

Як повідомляється в прес-релізі профспілки професійних футболістів Франції, на такий непростий крок спортсмену довелося піти через «нестерпні страждання», які переживав Бруно останнім часом.

Зазначимо, що Родрігес народився у Бастії, а професійну кар'єру розпочинав у «Монако». Крім цього, також виступав за «Бастію», «Страсбург», «Метц», «ПСЖ», «Ланс», «Аяччо», за кордоном — за англійський «Бредфорд» та іспанський «Райо Вальєкано». Загалом, діючи на позиції форварда, з 1992-го до 2005-го провів понад 250 матчів, у яких забив 76 м'ячів. Також був гравцем другої збірної Франції.

«ПСЖ» — «Марсель» — 2:1 (сезон-1998/1999). Переможний гол Бруно Родрігеса

Після завершення кар'єри Бруно Родрігес повернувся на Корсику та проживав у рідній Бастії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий тренер Нільс Арне Егген, у якого були ампутовані обидві ноги.

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