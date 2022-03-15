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Спорт

«Бенфіка» з Яремчуком сенсаційно пробилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

23:59 15 березня 2022
Криштіану Роналду проти Атлетико

У вівторок, 15 березня, продовжилася ігрова програма матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками поєдинків у Манчестері та Амстердамі визначилися ще два клуби, які слідом за «Баварією», «Ліверпулем», «Реалом» та «МанСіті» вибороли путівки до чвертьфіналу турніру.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

«Аякс» (Нідерланди) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:1 (Нуньєс, 77).

Перший матч — 2:2.

Українець Роман Яремчук, результативний удар якого приніс «Бенфіці» нічию в першому матчі, розпочав поєдинок-відповідь на лаві запасних. Без нашого співвітчизника у гостей практично не було небезпечних моментів у першому таймі. Щоправда, не змогли забити й амстердамці — а цього сезону вони вдома грають дуже результативно, забиваючи в середньому по чотири голи за гру.

Нічого не міг зробити й івуарійський форвард Себастьєн Алле, який незмінно забивав у кожному з попередніх матчів «Аякса» в нинішній Лізі чемпіонів та з 11 м'ячами у бомбардирських перегонах поступається лише Роберту Левандовські з «Баварії» (12 голів).

Після перерви ігровий малюнок не змінився — господарі продовжували тиснути, а гості здебільшого відсиджувалися в обороні. Яким же було здивування для багатьох, коли «Бенфіці» вдалося відкрити рахунок. До цього моменту на поле вже вийшов Яремчук (на 72-й хвилині), але взяття воріт пройшло без його участі — Ґрімальдо навісив зі штрафного, а Нуньєс високо вистрибнув та головою увігнав м'яча під поперечину.

Пропущений м'яч, мабуть, настільки деморалізував господарів, що до фінального свистка вони так і не спромоглися організувати фінальний штурм та зрівняти рахунок, тим самим дозволивши «орлам» здобути сенсаційну перемогу та вийти до чвертьфіналу.

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Атлетико» (Іспанія) — 0:1 (Ренан Лоді, 41).

Перший матч — 1:1.

«МанЮнайтед» підходив до домашнього поєдинку проти «Атлетико», маючи за плечима приємні безпрограшні серії — шестиматчеву в Лізі чемпіонів та восьмиматчеву у протистояннях із іспанськими клубами.

І в дебюті зустрічі «червоні дияволи» були близькими до того, щоб поставити себе у виграшне становище, але голкіпер «матрацників» Облак видав неймовірний сейв, парирувавши удар Елангі фактично впритул. Надійно «закривши» головну ударну силу «манкуніанців» в особі Криштіану Роналду, гості при цьому й самі не проти були вибратися в атаку. І якщо гол Жоау Феліша було скасовано через офсайд у співвітчизника п'ятиразового володаря «Золотого м'яча», то незадовго до перерви Ренан Лоді вже за правилами головою замкнув навісну передачу Грізманна.

У другому таймі Роналду з партнерами так і не спромоглися підібрати ключики до володінь суперника і в підсумку зазнали мінімальної поразки, яка викинула «манкуніанців» із турніру.

Нагадаємо, що ще у двох матчах-відповідях 1/8 фіналу в середу, 16 березня, зіграють «Ювентус» — «Вільярреал» (перший матч — 1:1) та «Лілль» — «Челсі» (0:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду після хет-трику у ворота «Тоттенхема» став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Фото uefa.com

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