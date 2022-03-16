Шевченко надасть притулок у своєму лондонському будинку дітям-біженцям з України

Поки нелюди з Росії продовжують бомбардувати мирні українські міста та села, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, з головою поринув у гуманітарну роботу. Зокрема, ексфутболіст «Динамо», «Мілана» та «Челсі» організовує прийом українських біженців на Туманному Альбіоні та готовий прийняти кількох дітей у своєму лондонському будинку.

«Я батько чотирьох дітей, і я не можу це терпіти, коли бачу фото вмираючих дітей, бомби, які влучають у дитячу лікарню, — цитує власника «Золотого м'яча» видання Daily Mail. — Намагаюся підтримати свою країну, звернути увагу, говорити саме про те, що відбувається, я намагаюся збирати гуманітарну допомогу і допомагати своєму народу, біженцям.

Я тут співпрацюю з послом України, також маю кілька друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємось прийняти 150 біженців та поселити їх у різних районах. Також планую взяти кількох дітей до себе.

Не можу без сліз дивитись на те, що відбувається з моєю країною. Ми маємо спробувати переконати Росію зупинити вогонь, знайти дипломатичне рішення та зупинити цю війну".

Нагадаємо, що раніше Андрій Шевченко, мама і сестра якого залишилися під Києвом, виступив на Даунінг-стріт у Лондоні зі словами підтримки України, яка бореться з рашистськими окупантами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст Іван Петряк прийняв біженців у своєму будинку під Будапештом.

Фото uaf.ua

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