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Спорт

«Російський Великий Тупий Народ»: дружина Усика про «комарів, що висмоктують лише слов'янську кров»

12:44 16 березня 2022
Усик з дружиною

Дружина знаменитого українського боксера Олександра Усика Катерина, яка раніше жорстко пройшлася по Олександру Повєткіну, приголомшена тим, як громадяни РФ вірять диким фейкам провладних російських ЗМІ.

Зокрема, дружина олімпійського чемпіона шокована тим, що за поребриком свято вірять у те, що українці працюють над створенням біологічної зброї, здатної вбивати виключно слов'ян. Як приклад Катерина показала у сторіз на своїй сторінці в Instagram одне з листування росіян.

«Вчора читала одне листування зі своєю знайомою. Так ось: Російський Великий Тупий Народ вважає, що ми вивели біохімічну зброю у вигляді комарів. Ці комарі висмоктують лише слов'янську кров і можуть вбити її володарів. Так! Вони в це вірять! Давайте випустимо всіх наших комарів. Це як план Б. Не доводьте їм нічого», — написала Катерина.

Також дружина Усика, який взяв у руки зброю, показала фото та відео страшних бомбардувань Києва російськими окупантами, закликавши світ зупинити хворого путіна.

«Це моє місто. Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! І його шавками! Він хворий і, походу, йому втрачати нічого. А нам є», — написала Катерина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика назвала земляків-кримчан сцикунами за боягузливе мовчання про війну.

Фото Instagram

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