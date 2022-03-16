Український спортсмен-офіцер героїчно загинув, захищаючи Київ

Українська земля втратила ще одного свого славного сина. Захищаючи Київ від російських загарбників у складі однієї з військових частин, героїчно загинув лейтенант Володимир Стельмах.

У мирному житті 27-річний Стельмах був професійним спортсменом, захищаючи кольори регбійного клубу «Рівне».

«Володимир Стельмах — офіцер, гравець регбійного клубу „Рівне“, загинув у бою під Києвом… Красень, розумник, гордість мами… Немає слів, щоби висловити співчуття мамі та рідним. Молимося та співчуваємо. Спи спокійно, Володимире, дякую тобі», — йдеться у повідомленні РК «Рівне» у фейсбуці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольному тренеру Юрію Блосі посмертно надали звання Героя України.

Фото Facebook

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