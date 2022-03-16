«У них вже немає ні прізвищ, ні імен — нічого»: Олексій Михайличенко про зомбованих футболістів-приятелів із Росії

Один із найтитулованіших українських футболістів, олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко, який став минулого року віцепрезидентом Української асоціації футболу, після початку війни залишився з рідними на дачі під Києвом. При цьому колишній головний тренер київського «Динамо» заявив, що спілкуватися з футболістами-друзями з Росії немає жодного сенсу, оскільки вони зомбовані кремлівською пропагандою.

«З Росією розмовляти немає жодного сенсу, — цитує Олексія Михайличенка football24.ua. — Мені телефонували Гела Кеташвілі (партнер українця з чемпіонської олімпійської збірної СРСР Сеула-1988. — Авт.) та Саша Чівадзе з Грузії, зв'язувалися з «Рейнджерс» та «Сампдорії». Тільки ось із Росії не було жодного дзвінка! Кеташвілі розповідав, що спілкувався з одним із російських футболістів. Прізвище називати не буду, оскільки вони зараз не мають ні прізвищ, ні імен — нічого. Так ось Гела сказав, що вони нереально зомбовані.

Мені також дзвонив із Чикаго Ігор Скляров, з яким ми перемагали на Олімпіаді 1988-го. Розповідав, що був шокований тим, що почув із вуст росіян. Люди з усього світу пропонували допомогу — США, Грузія, Шотландія, Англія. Після цього в мене з'явилася ще більша впевненість у тому, що Україна робить все правильно.

Так. у нас є свої проблеми, ми повинні змінюватися і ставати кращими. Але ж ми живемо розумно, живемо вільно. Потроху робимо нашу країну ще красивішою та кращою. Нам випало величезне випробування. Але в мене немає жодних сумнівів, що ми й його подолаємо. Такого єднання, такої любові до своєї країни ніколи не бачив. Пишаюся нашою армією та нашими людьми. Українці — велика нація".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишньому капітанові збірної України Анатолію Тимощуку шиють співпрацю із ФСБ.

Фото ФК «Динамо»

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