Успіх санкційного «Челсі» та ганебний виліт «Ювентуса»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 16 березня, за підсумками матчів у Ліллі та Турині визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Слідом за «Ліверпулем», «Баварією», «Реалом», «Манчестер Сіті», «Бенфікою» та «Атлетико» путівки до ¼ фіналу здобули «Челсі» та «Вільярреал» (разом зі своїми клубами боротьбу за трофей продовжать три українці — Андрій Лунін, Олександр Зінченко та Роман Яремчук).

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

«Лілль» (Франція) — «Челсі» (Англія) — 1:2 (Бурак Йїлмаз, 38, з пенальті — Пулішич, 45+3, Аспілікуета, 71).

Перший матч — 0:2.

Виставлений на продаж через санкції проти Романа Абрамовича лондонський клуб на арені «П'єр Моруа» у передмісті Лілля навіть після пропущеного голу зумів не лише зберегти, а й розвинути перевагу, здобуту в Лондоні, та продовжить виступи в турнірі у статусі чинного володаря трофею.

До речі, німецький тренер «Челсі» Томас Тухель встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, вигравши 32 зі своїх перших 50 матчів у головному клубному турнірі Європи (у француза Зінедіна Зідана — 31 виграш у перших 50 поєдинках, у іспанця Пепа Гвардіоли — 30).

Додамо, що, за інформацією Daily Mail, перед початком зустрічі відбулася сутичка за участю фанатів «Челсі» та поліцією. Уболівальники лондонського клубу зібралися біля одного з пабів Лілля та почали скандувати ім'я Романа Абрамовича, який потрапив під санкції британського уряду. Фани, більшість яких були у стані алкогольного сп'яніння, зіткнулися з поліцією, кинувши пляшки. У відповідь французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ.

«Ювентус» (Італія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 0:3 (Морено, 78, з пенальті, Пау Торрес, 85, Данжума, 90+2, з пенальті).

Перший матч — 1:1.

Точні удари з пенальті найкращого бомбардира «Вільярреала» Жерара Морено та Арно Данжуми, а також гол Пау Торреса сенсаційно позбавили Італію останнього представника в Лізі чемпіонів.

До речі, «Ювентус» не програвав у ЛЧ із великим рахунком на своїй домашній арені з квітня 2018 року, коли був битий іншим іспанським клубом — «Реалом» (3:0).

Додамо, що жеребкування пар ¼ та ½ фіналу відбудеться о 13:00 у п'ятницю, 18 березня, а чвертьфінальні поєдинки будуть зіграні 5 та 6 квітня, а також 12 та 13 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» із Кріштіану Роналду вилетів із Ліги чемпіонів.

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