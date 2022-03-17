29.30 / 30.37 32.59 / 33.92
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Відомий український боксер, який бився за чемпіонський титул, вступив у тероборону

9:05 17 березня 2022
Макс Бурсак

37-річний український боксер Макс Бурсак наслідував приклад своїх зіркових колег Василя Ломаченка та Олександра Усика, вступивши до лав територіальної оборони під час війни з росією.

Уродженець Києва, одягнений у камуфляж та з автоматом у руках, опублікував на своїй сторінці у Instagram фото на одній із столичних вулиць під час патрулювання. «Перемоги нам», — коротко підписав боксер під фото.

Додамо, що свій останній бій Бурсак провів у лютому 2020 року, перемігши за очками росіянина Максима Смирнова. Також у кар'єрі українця був бій за титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі, в якій Макс за очками поступився непереможному мексиканцю Хільберто Раміресу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Bellator Ярослав Амосов узяв у руки зброю та став на захист рідної землі.

433

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак із колишнім чоловіком

Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

Драмтеатр Маріуполя

Люди, які знаходяться під завалами драмтеатру в Маріуполі, живі — Тарута

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.