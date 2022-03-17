Відомий український боксер, який бився за чемпіонський титул, вступив у тероборону

37-річний український боксер Макс Бурсак наслідував приклад своїх зіркових колег Василя Ломаченка та Олександра Усика, вступивши до лав територіальної оборони під час війни з росією.

Уродженець Києва, одягнений у камуфляж та з автоматом у руках, опублікував на своїй сторінці у Instagram фото на одній із столичних вулиць під час патрулювання. «Перемоги нам», — коротко підписав боксер під фото.

Додамо, що свій останній бій Бурсак провів у лютому 2020 року, перемігши за очками росіянина Максима Смирнова. Також у кар'єрі українця був бій за титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі, в якій Макс за очками поступився непереможному мексиканцю Хільберто Раміресу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Bellator Ярослав Амосов узяв у руки зброю та став на захист рідної землі.

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