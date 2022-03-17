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Спорт

«Їхав та не знав, чи цілі діти»: будинок зірки «МЮ» пограбували під час матчу Ліги чемпіонів

11:43 17 березня 2022
Поль Погба з дружиною

Переможець Ліги націй у складі збірної Франції Поль Погба, який виступає за англійський «Манчестер Юнайтед», пережив не найприємніші емоції пізно ввечері 15 березня.

Мало того, що «червоні дияволи» вилетіли з Ліги чемпіонів, поступившись у матчі-відповіді 1/8 фіналу іспанському «Атлетико» (0:1), так ще й будинок футболіста був пограбований. Як повідомляє видання The Mirror, зловмисники проникли в маєток Погба в той момент, коли закінчувалися останні хвилини поєдинку на «Олд Траффорд», при цьому в одній із кімнат помешкання спали двоє синів Поля.

«Минулої ночі став дійсністю найстрашніший наш кошмар — у наш будинок проникли та пограбували його, поки наші малюки спали у своїй кімнаті.

Грабіжники були в нашому будинку менше п'яти хвилин, але за цей час вони викрали у нас цінніше, ніж будь-що з того, що було в домі, — почуття нашої безпеки.

Дружина та двоє дітей Поля Погба

Це сталося в останні хвилини матчу проти «Атлетико» — вони знали, що нас не буде вдома. Ми з дружиною (моделлю Марією Зулай Салес. — Авт.) мчали додому, не знаючи, чи в безпеці та цілі наші діти. Для батька немає почуття гіршого, ніж не мати змоги захистити своїх дітей. Щиро сподіваюся, що нікому не доведеться пережити того, що пережив я", — написав Погба на своїй сторінці у Twitter.

Додамо, що Погба — не перший гравець «МЮ», який постраждав від грабіжників цього року. Раніше зловмисники проникли в будинок захисника «червоних дияволів» Віктора Ліндельофа, але рідні футболіста — дружина з двома дітьми — встигли сховатися у шафі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Зінченка з «МанСіті» Жоау Канселу постраждав від грабіжників.

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