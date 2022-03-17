«Я не Рембо, але з 25 метрів у голову влучу»: знаменитий тенісист приїхав захищати Україну

Колишній найкращий тенісист України Олександр Долгополов, який завершив минулого року професійну кар'єру, пройшов військову підготовку та зі зброєю в руках захищатиме рідну країну у війні з росією.

«Цю війну я зустрів у Туреччині. Прилетівши туди за день до початку та змусивши поїхати свою маму та сестру, — поділився тенісист зі своїми підписниками в Instagram. — Чому? Тому що, незважаючи на масове заперечення, я чудово усвідомлював, що таке можливе, аж до ударів по Києву, хоч і вважав малоймовірним. Після цього я в голові прокрутив, що відбуватиметься в перші дні/тиждень, і чим я буду корисним.

Прийшовши до висновку, що це викличе масову паніку і я буду одним із цих панікуючих, я зрозумів, що максимальна користь від мене буде в інформаційному просторі через велику іноземну аудиторію в моєму Твіттері, і краще, якщо я буду зайнятий не думками, як відправити свою сім'ю в безпеку, а висвітленням цього жаху та донесенням правди, а також збиранням коштів для наших захисників, адже саме їм належить прийняти перший удар на себе!

За кілька днів я і мої прекрасні українці розірвали інформпростір правдою й не залишили шансів для всього світу не зрозуміти того, що відбувається. До того моменту я вже почав тренуватися зі зброєю, і мені дуже пощастило, що в Туреччині мене навчав колишній професійний військовий. Він із величезним задоволенням взявся це робити, почувши мої цілі.

Звичайно, за 5−7 днів я Рембо не став, але зі зброєю вже поводжуся комфортно — із 25 метрів три рази з п'яти у спокійній обстановці в голову поцілю. Паралельно із тренуваннями я планував виїзд назад. Знайшовши кілька людей, що летять зі Штатів, ми кожен, скільки зміг, назбирали грошей, хлопці привезли 6 броників з Америки, нам і передати нашим захисникам. Зустрілися ми в Загребі, де планували докупити тепловізорів, прицілів та потрібних речей для ЗСУ. І ось через стільки часу, на перекладних та за допомогою багатьох людей, я перетнув кордон із Польщею і тепер доїхав до Києва!

Це мій дім, і ми захищатимемо його з тими, хто залишився, і допомагатимемо чим можемо. Не збираюся засуджувати чоловіків, що поїхали, війна — це страшно, не кожен готовий і всім нам є що втрачати, крім нашої улюбленої України. Але знайте, кожен може зробити свій внесок, і навіть якщо вас не використовують у бою, ви підніматимете дух армії та віру людей, просто перебуваючи поруч і допомагаючи тим, чим умієте, і кому зможете. Не бійтеся, приєднуйтеся, повертайтеся.

Усім нашим знаменитостям та лідерам думок, які на місцях, велика пошана та подяка!

Розмовляти публічно з незнайомими мені людьми я планую з цього моменту українською, так що спочатку не судіть суворо. Писати же я продовжу російською, оскільки, незважаючи на блокування соцмереж сусідів, багато хто поки що мають доступ через VPN, і потрібно їм доносити реальність та правду.

Правда за нами, ми на своїй землі та захистимо її. Далі я буду в Києві — аж до нашої перемоги та після неї. Слава Україні!«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскапітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський записався до лав армії в перші дні війни.

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