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Спорт

Гол Ярмоленка вивів «Вест Хем» до чвертьфіналу Ліги Європи: відеоогляди матчів

0:34 18 березня 2022
Малиновський Аталанта

У четвер, 17 березня, відбулися поєдинки-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких, зокрема, до наступного раунду пробилися клуби футболістів збірної України Андрія Ярмоленка та Руслана Малиновського.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

«Байєр» (Німеччина) — «Аталанта» (Італія) — 0:1 (Бога, 90+1). Перший матч — 2:3.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі, але, на відміну від першого поєдинку, результативними діями не відзначився, провівши на полі 65 хвилин. Перемогу же бергамаскам у виїзному поєдинку приніс Бога, який вийшов на поле саме замість українця.

«Галатасарай» (Туреччина) — «Барселона» (Іспанія) — 1:2 (Маркан, 28 — Педрі, 37, Обамеянг, 50). Перший матч — 0:0.

Стамбульський клуб змусив понервувати шанувальників «Барси», в середині першого тайму відкривши рахунок та вийшовши вперед за сумою двох матчів. Але підопічні Хаві завдяки голам Педрі та Обамеянга (сьомий гол габонця в семи останніх матчах за каталонців) змогли все ж таки схилити шальки терезів на свою користь.

«Монако» (Франція) — «Брага» (Португалія) — 1:1 (Дісасі, 90 — Руїс, 20). Перший матч — 0:2.

«Црвена Звєзда» (Сербія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 2:1 (Іванич, 10, Ель Фарду, 90+3, з пенальті — Кент, 56). Перший матч — 0:3.

Керівництво та футболісти «Рейнджерс» вирішили фінансово підтримати Україну, яка воює з Росією. Як повідомляє ВВС, представники клубу з Глазго пожертвують нашій країні частину свого місячного заробітку — загалом ця сума становитиме близько 90 тисяч фунтів стерлінгів (трохи більше 118 тисяч доларів). Як кажуть, тепер є додатковий привід повболівати за «рейнджерів» у чвертьфіналі турніру…

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Бетис» (Іспанія) — 1:1 у додатковий час (Хінтереггер, 120+1 — Іглесіас, 90). Перший матч — 2:1.

«Вест Хем» (Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 2:0 у додатковий час (Соучек, 39, Ярмоленко, 112). Перший матч — 0:1.

Іспанська «Севілья» стала рекордсменом Ліги Європи, провівши 43-й матч на стадії плей-оф турніру та перевершивши показник португальської «Бенфіки», у якої 42 подібних поєдинки. Ось тільки «Вест Хему» вдалося затьмарити андалусійцям рекорд — завдяки голу Соучека наприкінці першого тайму «молотобійці» перевели гру в овертайм, а там уже українець Ярмоленко, вдало зігравши на добиванні, вивів лондонців до чвертьфіналу турніру.

«Ліон» (Франція) — «Порту» (Португалія) — 1:1 (Дембеле, 13 — Пепе, 27). Перший матч — 1:0.

Нагадаємо, німецький «Лейпциг» безпосередньо пробився до чвертьфіналу, оскільки московський «Спартак» за рішенням УЄФА був видворений із єврокубків після вторгнення росії до України.

Також були зіграні поєдинки-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій: «Рома» (Італія) — «Вітесс» (Нідерланди) — 1:1 (Абрахам, 90+1 — Віттек, 62; перший матч — 1:0), «Ренн (Франція) — «Лестер» (Англія) — 2:1 (Буріжо, 8, Те, 76 — Фофана, 51; перший матч — 0:2), ЛАСК (Австрія) — «Славія» (Чехія) — 4:3 (Візінгер, 36, 76, Грубер, 88, Шмідт, 89 — Олаїнка, 24, Ба, 37, Сор, 62; на 42-й хвилині вилучений Оусу, на 85-й — Плавшич (обидва — «Славія»); перший матч — 1:4), «Базель» (Швейцарія) — «Марсель» (Франція) — 1:2 (Ндойє, 63 — Ундер, 74, Ронж'є, 90+3; на 35-й хвилині марселець Харіт не реалізував пенальті; перший матч — 1:2), «Гент» (Бельгія) — ПАОК (Греція) — 1:2 (Депуатр, 40 — Креспо, 20, Міхай, 77; перший матч — 0:1), АЗ (Нідерланди) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 2:2 у додатковий час (Павлідіс, 18, 30 — Пеллегріно, 26, Сампстед, 105+1; перший матч — 1:2), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Партизан» (Сербія) — 3:1 (Торнстра, 45, Нелсон, 59, Лінссен, 90 — Гомес, 61; перший матч — 5:2), «Копенгаген» (Данія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 0:4 (Захаві, 10, 79, Гетце, 38, Мадуеке, 90+1; перший матч — 4:4.

Додамо, що жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадій турнірів пройде у п'ятницю, 18 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Бенфіка» з Яремчуком сенсаційно пробилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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