«Щовечора знищує його якось по-своєму»: дочка відомого футбольного журналіста виколола очі путіну

Директор телеканалів «Футбол ½/3», автор та ведучий програми «Великий футбол» Олександр Денисов розповів, наскільки сильно його сім'я, зокрема, повнолітня дочка, ненавидить президента сусідньої країни-агресора.

«Це настільне фото доньки. Щодня Василіса дивиться на розбомблені міста та нескінченні смерті, і бажає цій боягузливій бункерній мерзоті мук та страждань. У 2014 році донька залишила Донецьк, куди прийшли російські «визволителі», і переїхала до Києва. Тепер через 8 років вони прийшли, щоб продовжувати вбивати.

Моя дочка — абсолютно миролюбна дитина, з креативними здібностями. путіна, на цьому фото, щовечора вона знищує якось по-своєму. Я не уточнюю у неї, як саме, це її особиста боротьба зі злом, але я вірю, що Бог зрештою почує плачучий дівочий голос", — написав Денисов на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши промовисте фото.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звернулася до путіна та підтримала нашу країну.

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