«МанСіті» проти «Атлетико» та «Бенфіка» — «Ліверпуль»: жеребкування ¼ та ½ фіналу Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів, на початку якого генеральний секретар організації Джорджіо Маркетті висловив слова підтримки Україні, яка воює проти росії.

Серед інших своїх суперників дізналися команди, в яких виступають українські футболісти, — англійський «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка, мадридський «Реал» з Андрієм Луніним та «Бенфіка», кольори якої захищає Роман Яремчук.

За підсумками проведеного жеребкування, в якому безпосередню участь узяв ексзахисник «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» та «Інтера» Мікаел Сільвестр, було утворено такі пари:

«Челсі» (Англія) — «Реал» (Іспанія)

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Атлетико» (Іспанія)

«Вільярреал» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина)

«Бенфіка» (Португалія) — «Ліверпуль» (Англія)

Також одразу було визначено пари півфінальної стадії:

«Манчестер Сіті» / «Атлетико» — «Челсі» / «Реал»

«Бенфіка» / «Ліверпуль» — «Вільярреал» / «Баварія»

Додамо, що перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 5−6 квітня на полях команд, зазначених у парах першими, поєдинки-відповіді заплановані на 12−13 квітня. Півфінали відбудуться 26−27 квітня та 3−4 травня. Нагадаємо, вирішальний матч цього сезону пройде 28 травня на «Стад де Франс» у Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок зірки «МЮ» Поля Погба пограбували під час матчу Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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