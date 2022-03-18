Дворазовий чемпіон України у складі «Шахтаря» помер у 45 років

У 45 років помер колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Олексій Бахарєв.

Сумну новину «гірники» повідомили на своєму офіційному сайті, а також у соцмережах, висловивши співчуття рідним та близьким померлого. При цьому причина смерті не повідомляється.

Народившись у Волгоградській області, Бахарєв робив перші кроки у футболі в Росії, де виступав за «Ладу» (Тольятті), московський «Спартак» та «Ротор» із Волгограда. У 1999-му перейшов до донецького «Шахтаря», у складі якого за сім років провів майже 150 матчів у всіх турнірах, ставши двічі чемпіоном України та тричі вигравши Кубок країни. Примітно, що у своїй кар'єрі Олексій зіграв по одному товариському матчу за різні національні збірні — 1998-го у складі Росії проти Бразилії (1:5), а 2002-го за Україну проти Ірану (0:1).

Маючи тяжке ушкодження коліна, завершив ігрову кар'єру у 2009 році. З 2011-го працював у дитячій академії «Шахтаря».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер унікальний незрячий масажист «Шахтаря» Володимир Ткаченко, ім'я якого занесено до Книги рекордів України.

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