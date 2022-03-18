Жеребкування Ліги конференцій: з ким зустрінеться «Славія» гравців збірної України

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи кинули жереб поєдинків ¼ та ½ фіналу Ліги конференцій. Зокрема, про своїх суперників дізналася чеська «Славія», за яку виступають українські футболісти Тарас Качараба та Максим Таловєров.

Повністю пари ¼ фіналу Ліги конференцій виглядають так:

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Рома» (Італія)

«Фейєнорд» (Нідерланди) — «Славія» (Чехія)

«Лестер» (Англія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)

«Марсель» (Франція) — ПАОК (Греція)

Також одразу було визначено пари півфінальної стадії:

«Лестер» / ПСВ «Ейндховен» — «Буде-Глімт» / «Рома»

«Фейєнорд» / «Славія» — «Марсель» / ПАОК

Додамо, що перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 7 квітня на полях команд, зазначених у парах першими, поєдинки-відповіді заплановані на 14 квітня. Півфінали відбудуться 28 квітня та 5 травня. Нагадаємо, вирішальний матч цього сезону пройде 25 травня на Національному стадіоні в Тирані (Албанія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Ярмоленка вивів «Вест Хем» до чвертьфіналу Ліги Європи.

Фото uefa.com

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